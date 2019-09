BOUCHARD, Denise Fortin



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 22 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Dame Denise Fortin, épouse de feu M. Pierre Bouchard. Elle était la fille de feu M. Maurice Fortin et de feu Dame Lucienne Julien. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christian (Doris Tremblay) et Chantal; ses petits-enfants : Sébastien (Kelly Lefebvre), Jean-Philippe et Juliette; ses frères et sœurs : feu Roland, feu Roger (Louise Fortin), feu Pierre (Rina Berger), feu Jean, feu Jacques, Marc (Aline Boucher), Andrée (Jean-Claude Boutet); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Bouchard: Feu Thérèse (Robert Lachance), feu Laurent (feu Annette Godin), feu Réjeanne (feu Roger Carreau), Jean-Paul (feu Marthe Dusseault), Rolande (feu Louis-Philippe Bélanger), Aline (Gérard Plourde) et Claude (Yvonne Châteauvert), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église.Mme Fortin a été confiée au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du coeur et de L'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261 Québec QC G2J 1B8).