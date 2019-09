VEILLEUX, Bertrand



À la merveilleuse maison Catherine de Longpré de Saint-Georges le 19 août 2019, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé M. Bertrand Veilleux, époux de feu Rose-Hélène Tardif. Il demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Saint-Joseph, vendredi le 6 septembre de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30. Samedi, jour des funérailles à compter de 9 heures. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (feu Raymond Auger), feu Martin, feu Daniel, René (feu Luce Lessard), Paulin, François (Sylvie Blanchette); ses petits-enfants : Évelyne Auger (Jean-Simon Magnan) et Camille Veilleux. Il était le frère de feu Philibert (Georgette Gagné), feu Gérard (Carmen Jacob), Anne-Marie (feu Adrien Pomerleau). Il était le beau-frère de feu Alphonse-Marie (Rachel Labbé), Raymonde (Raymond Nadeau), Jean-Marc (feu Thérèse Lambert), Michel (Priscille Poulin), Barthélémy, Dominique (Christiane Doyon), Simon (Johanne Jacques). Il est allé rejoindre ses frères : Jean, Marcel, Louis-Philippe, Gérard, Philibert, Paul-Eugène; ses sœurs : Cécile et Madeleine ainsi que ses beaux-frères de la famille Tardif : Éphrem et Alphonse-Marie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de la Maison Catherine de Longpré pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e rue ouest, Saint-Georges, G5Y 7M1 : www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).