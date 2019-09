ALLISON, Carmen



À Lotbinière, le 25 août 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Carmen Allison, conjointe de feu Régis Laurin. Elle était fille de feu madame Rita Deschênes et de feu monsieur Roland Allison. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 7 septembre 2019, de 13h à 16h. La mise en niche des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil sa fille Ève-Mélanie (Denis Asselin); ses petits- enfants: Frédérique, Camille et Marc- Olivier; ses frères et sœurs: Michel (feu Céline Caron, Johanne Gagnon), Lynda (Jacques Fontaine) et Denis (feu Brigitte Pelchat, Isabelle Legendre); ses neveux et nièces: Alexandre, Simon, Mathieu, Émilie, Jessica et Joannie; autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, Téléphone : 418 656-6241. Site web : www. lesdiabetiquesdequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.