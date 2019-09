LEVASSEUR, Serge



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 24 août 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Serge Levasseur, époux de dame Ginette Fortier. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 12h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: David (Valérie Paré Zagrodnik), Audrey (Keven Asselin); ses petits- enfants: Kloé et Alexe Asselin, Charlie et Alec Levasseur; ses belles-sœurs: feu Réal (Betsy Otway), feu Robert (Louisette Carrier), et feu Camille; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier: Louise (Mario Bergeron), Laurent (Diane St-Cyr); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg ainsi que Dr Chantal Morency et Dr Anne Paquette pour leur dévouement et leurs bons soins.