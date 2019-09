PAQUET, Michel



À son domicile, entouré de l'amour des siens, le 24 août 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Michel Paquet, époux de dame Liette Boulay. Il était le fils de dame Jeannette Gignac et de feu monsieur Gédéon Paquet. Il demeurait à Québec.de 12h à 16h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère Jeannette et son épouse Liette, ses enfants : Mathieu (Caroline Deveau) et Amélie (Félix Migneault); son petit-fils adoré Eloi Migneault; ses beaux-parents : Jean-Guy Boulay et Claudette Martel; ses sœurs : Monique, Diane (Alain Labrecque), France, Denise (Gérald Tremblay), Nicole (François Lachance), Suzanne (Serge Simard) et Marie-André; ses beaux-frères de la famille Boulay : Luc (Brigitte Gingras) et Marc (Micheline Rousseau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille tient à remercier spécialement Louis Desbois et Benoit Cauchon pour leur soutien physique et psychologique. Un grand merci à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans, particulièrement son infirmière Sonia Boucher et le docteur Isabelle Kirouac, pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8, Tél. : 418-656-4999.