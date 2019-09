AUDET ROYER, Bibiane



Entourée de l'amour de ses enfants, le 4 septembre 2019, à l'érablière familiale dont elle appréciait la quiétude, est décédée à l'âge de 87 ans et 6 mois dame Bibiane Audet. Elle est allée rejoindre son époux feu monsieur Philippe Royer et ses parents feu monsieur Adélard Audet et feu dame Victoria Larochelle. Elle demeurait à St-Lazare.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Jacques Langlois), Martial, Micheline (Mario Vermette), Marlène, Sylvie (Raymond Vermette), Mario (Jocelyne Bernard), Stéphane (Julie Goupil), Renaud (Virginie Dumont); ses petits-enfants: Mathieu, Amélie et Josianne Langlois, Maïka Royer, Lucie, Annick et Josée Vermette, Audrey-Anne et Marie-Joëlle Desrosiers, Jonathan Royer Aubin, Philippe et Emmy Royer, Claudy et Jimmy Royer; ses 12 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de: feu Conrad (Gisèle Brochu), feu Annonciade (feu Laurent-Paul Marceau), feu Raymonde (feu Edmond Béchard) et feu Noëlla (feu Roger Fradette). De la famille Royer, elle était la belle-soeur de: feu Lucienne (feu Roméo Méthot), feu Roland (Marie-Anne Dion), feu Lionel, feu Arsène, feu Marie-Anna (feu Roland Doyer), Simone (Charles-Edouard Larochelle), Rose-Aline (feu Georges-Emile Dugas) et feu Paul-Henri (feu Pierrette Lyonnais). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille accueillera parents et amis à l'église de St-Lazare pour recevoir les condoléances le samedi 7 septembre 2019 de 12h30 à 13h55.et de là, au cimètiere paroissial. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de St-Lazare. Un merci spécial au Dre Michelle Berger et Dr Michel Côté ainsi qu'à madame Mauricia Fortier pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Audet a été confiée pour crémation à la