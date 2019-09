3e lien: François Legault promet de «minimiser» les risques environnementaux

Tandis que le Parti québécois craint pour le bar rayé dans le secteur où doit passer le futur tunnel entre Québec et Lévis, le premier ministre François Legault promet de faire tout pour «minimiser, sinon éliminer» les impacts environnementaux.



En marge du caucus présessionnel de l’aile parlementaire péquiste, qui se déroule à Salaberry-de-Valleyfield, le député Sylvain Gaudreault a brandi une récente étude de Pêches et Océans Canada, mentionnée ce matin dans La Presse, pour démontrer le «dogmatisme» du gouvernement caquiste.

«Le gouvernement Legault s'en va tête baissée dans un projet insensé et l'enjeu du bar rayé est un élément de plus qui vient démontrer ça», a soutenu le député péquiste de Jonquière.

Amusé, le premier ministre a constaté que M. Gaudreault était passé «du quick aux fraises» au bar rayé, en faisant référence à une déclaration passée du député de Jonquière contre l’oléoduc Énergie Est.

Selon M. Legault, il est encore trop tôt pour statuer sur les impacts qu’aura le projet de tunnel Québec–Lévis. Il a rappelé que le projet sera soumis aux processus d’évaluation habituels.



Un investissement bon pour 75 ans



Malgré les critiques formulées par certains opposants au projet, M. Legault demeure convaincu que son gouvernement sera «capable» de concrétiser le troisième lien «tout en respectant l’environnement».

Le premier ministre a répété que la présence des deux ponts (Québec et Pierre-Laporte) l’un à côté de l’autre est «quelque chose» qu’il n’a «jamais compris».

Pour ce qui est des coûts, qui demeurent encore inconnus à ce jour (outre le chiffre de 4 milliards qui était ressorti d’une mince étude commandée par le précédent gouvernement), M. Legault croit toujours qu’il est possible de réaliser le projet en investissant «un montant qui est raisonnable».

Répétant que l’option du péage n’est plus exclue, le premier ministre a fait valoir qu’il s’agit d’un investissement bon pour les «75 ans prochaines années».



Pas si simple, constate le PLQ



Interrogé à ce sujet en point de presse, chef par intérim libéral, Pierre Arcand, a quant à lui constaté que le troisième lien fait partie de ces projets qui «pas simples sur le plan technique», ni «sur le plan environnemental».

«La précipitation du gouvernement démontre encore une fois que c'est un gouvernement qui est brouillon et qui ne fait pas un travail d'étude qui est nécessaire pour faire en sorte que les projets arrivent correctement, a déploré M. Arcand. On l'a vu avec les maternelles quatre ans, on va le voir également avec le projet du troisième lien.»

Pour ce qui est du bar rayé, M. Arcand est d’avis qu’il revient à Ottawa de jouer son rôle. «On m'a toujours dit, moi, que les poissons, c'est la responsabilité fédérale, a dit le chef libéral. Il y a une responsabilité fédérale. Alors, écoutez, il faudrait analyser. Moi, je pense qu'il faut respecter la Constitution et la loi.»