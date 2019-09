BOUCHARD, Fleurette



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le 22 août 2019, à l'âge de 87 ans et 9 mois, nous a quittés dame Fleurette Bouchard. Elle était l'épouse de feu Monsieur Guy Harvey et la conjointe de Monsieur Réal Harvey et elle demeurait à l'Isle-aux- Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église samedi jour des funérailles à compter de 9 heures. Madame Fleurette Bouchard laisse dans le deuil ses enfants: Marcelle (Yves Ouellette), François (feu Claudine Simard)(Sonia Gaudreault), Patrice (Clémence Harvey); ses petits-enfants : Audrey (Mathieu Dessureault), Marc- André, Gabriel (Marie-Hélène L'Allemand), Geneviève (Benoit Chartrand), Fréderic (Marie-Pierre Choquette); ses arrière-petits-enfants: Jasmine, Gabrielle, Jérémie, Louis, Mélodie; ses frères et sœurs: feu Joseph (feu Simone Leveille), feu Raoul (Fernande Tremblay), feu Victoria (feu Germain Boilly), Rose-Anne (feu Joachim Tremblay), feu Gérard (Françoise Tremblay), feu Lauréat (Madeleine Travercy), François (feu Réjeanne Bouchard), Blanche (Jean Paul Bergeron), Guy (Pierrette Godin), feu Marie (feu Rhéaume Bouchard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Harvey ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don, à la Fabrique Saint-François-D'Assise pour la communauté de Saint-Louis de L'Isle-aux-Coudres, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la