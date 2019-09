GAREAU, Louise



Louise Gareau est née à Lacorne, en Abitibi, au bout du 5e Rang. Fille d'Aimé Gareau et de Régina Arseneault, elle part à Montréal à 16 ans où elle débute comme infirmière-auxiliaire. Elle obtiendra son diplôme d'infirmière à Québec en 1971. De Lacorne à Québec, en passant par Montréal, Managua, Kigali, Parent et Mingan, Louise s'est impliquée toute sa vie auprès des personnes qui avaient le plus besoin de ses soins : femmes et familles, personnes atteintes du SIDA, communautés isolées. Elle a entre autres, travaillé à l'organisation du Centre de Santé pour les Femmes de Québec. Louise a également fait plusieurs missions de coopération en Amérique Latine et en Afrique. Elle a reçu un diagnostic de cancer à la fin de juillet. À ce moment, elle a affronté cette ''nouvelle expérience de la mort'' avec le même esprit d'aventure et de curiosité face à l'inconnu qui l'a animée toute sa vie. Elle nous a quittés dans la paix, mardi le 3 septembre.le dimanche 8 septembre 2019 de 18h30 à 21h00 et le lundi le 9 septembre 2019 de 8h30 à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants Anne et Éric (Diane Gélinas) et leur père Vianney Guindon (Diane Pleau), ses petits-enfants : Laura et Edouard, ses sœurs et frères : Roger, Berthe, Thérèse, Yvon, Eugénie et Solange, leurs conjoints, ses neveux et nièces, sa chère amie Monique Guiu, de nombreux autres parents et tous ses amis qui l'ont accompagnée dans ses diverses missions. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à SABSA de Québec, Coopérative de Solidarité SABSA, 60, rue St-Vallier Est, Québec (QC), G1K 3N8, tél. : 418-914-9295, coordination@sabsa.ca.