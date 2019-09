COURCY, Jean-Paul



À son domicile de Lévis, le 18 juillet 2019, à l’âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Courcy. Il était le fils de feu monsieur Narcisse Courcy et de feu madame Marie-Claire Rousseau. Natif de Saint-Agapit, il demeurait à Lévis depuis plusieurs années. La famille recevra les condoléancesde 13h à 15h enLa direction des obsèques a été confiée à HARMONIA. Il laisse dans le deuil, ses frères et soeurs : Amédée (Denise Bergeron), Sr Olivette, feu Roméo (Mirelle Dubois), Marcel (Céline Rousseau), feu Paul-Émile, Diane, René, feu André (Pierrette Bergeron), Denis (Yvette Boucher) et Nicole; il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis;