DESCARREAUX, Jeannine



À l'Hôpital général de Québec, le 25 août 2019, à l'âge de 85 ans, fille de feu Émile Descarreaux et de feu Germaine Marceau, est décédée dame Jeannine Descarreaux, épouse de feu monsieur André Perreault. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise, Johanne, feu Chantale, Manon (Raymond Fortier) et Mario (Geneviève Carricart); ses petits-enfants : Stéphane, Caroline (Jean-François Aubé), Karine (Nicolas Poirier), Benoît (Catherine St-Hilaire), Sébastien, Gabriel et Samuel; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Maurice Lamothe), Pierrette (Benoît Côté), Charlotte (Raynald Picard), Jean-Guy, Murielle (Jacques Dufour) et Nicole. Elle est allée rejoindre Madeleine et Françoise et laisse également dans le deuil tous ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à LEUCAN, 2950-A, boulevard Laurier, Québec, QC, G1V 2M4.