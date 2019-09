THIBAULT, Annick



À Stoneham, le 25 août 2019, à l'âge de 46 ans, est décédée dame Annick Thibault, épouse de monsieur Rémi Bélanger. Elle était la fille de feu dame Michelle St-Pierre et de monsieur Roger Thibault. Elle demeurait à Stoneham.de 12h30 à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Rémi, ses enfants: Marc-Antoine, Laurie-Ann et Heather. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec (Qc), G1L 3L1, site internet : https://www.fondationcpsq.org/don-en-ligne/ .