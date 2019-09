BÉLANGER, Philippe (Ti-Pit)



À l'Hôpital de Montmagny, le 29 août 2019, à l'âge de 87 ans et 6 mois est décédé monsieur Philippe Bélanger (Ti-Pit). Époux de dame Yvette Gagnon, fils de feu dame Joséphine Morin et de feu monsieur Joseph C Bélanger, il demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Il était le père de: feu Jean-Marie (la mère de ses enfants: Chantale Lizotte), Lorraine (André Morneau), Claudette, André (Lucie Bélanger). Il laisse dans le deuil ses petits- enfants: Martin (Alexandra Demers) et Kevin (Sonia Gagnon), Miguel, Mélanie et Marilyn, Jean-Philippe (Lisa-Marie Thibeault); ses arrière-petits-enfants: Maélly, Florence, Aurélie et Olivier. Il était le frère de: feu Marie (feu Paul-Émile Morneau), feu Cécile (feu Ludovic Pellerin), feu Thérèse (feu Gérard Cloutier), feu Paul A. (feu Armande Leblanc), feu Irène (feu Raymond Mercier), Clermont (feu Mathilde Chouinard), Aline (Léopold Flamand), André (Nicole Gagnon), Ange-Aimé (Nicole Pelletier), Lise Cloutier (Marcel Chouinard). De la famille Gagnon: feu Rolland (Adrianna Litalien), feu Léo, feu Roger (feu Alfreda Gibson), feu Paul-Émile (feu Blanche Paré, Dolorès Caouette), feu Julien (feu Françoise Pelletier), Andréa (feu Marguerite Vaillancourt), feu Julienne (Joseph St-Pierre), Lucille (Oscar Vaillancourt), Lucette (feu Raymond Leblanc, Edouard Dupont), René (Jacqueline David), Abbé Maurice, Lise (feu André Gamache). Sont également affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur dévouement et les bons soins apportés. Un merci particulier à Claudette qui en a si bien pris soin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront audimanche, le 8 septembre de 19h à 21h30, lundi jour des funérailles à compter de 10h.suivies de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire