51e Expo Donnacona

Jusqu’à dimanche, c’est la fête à Donnacona, où la 51e Expo bat son plein. Au programme : des manèges, dont une dizaine de nouveaux feront le bonheur des amateurs de sensations fortes, des kiosques de plus de 80 exposants, un salon des artistes portneuvois et de l’animation. À ne pas manquer : les spectacles de La Chicane, demain, ainsi que la journée familiale de dimanche, alors que la Pat’Patrouille, les Pyjamasques, Mickey, Minnie et plusieurs personnages préférés des enfants seront présents.

♦ Informations : expodonnacona.com