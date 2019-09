FORTIER, Rita Bilodeau



Au Centre d'Hébergement de St-Fabien-de-Panet, le 3 août 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Bilodeau, épouse de feu monsieur Rosaire Fortier. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Bilodeau et de feu dame Marie-Laure Aubé. Elle demeurait à St-Fabien-de-Panet. La famille recevra les condoléances à laà compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille Denise, son fils Gilbert (Nicole Chabot), ses petites-filles : Isabelle, Marie-Pier (Léonard St-Yves) et son arrière-petite-fille Laurence. Elle était la sœur de : feu Annette (feu Wilfrid Bertrand, feu Arthur Veilleux), feu Lauréat (feu Evelyne Leduc), feu Alcida (feu Eva Beaudouin), feu Aristide (feu Brigitte Coulombe), feu Dollard (feu Féléxine Fortier), feu Fernande (feu Onésime Bouffard), feu Lionel (Gilberte Rouillard), feu Clément (Charlotte Lachance), feu Eugène (Berthe Couette), feu Thérèse (feu Arthur Gauthier), Madeleine (feu Fernand Doyon), feu Paul-Aimé (feu Angéline Roy, Liliane Bergeron). Elle laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel des Habitations Panet et du CHSLD de St-Fabien-de-Panet. La direction des funérailles a été confiée à la