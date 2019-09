OUELLET, Jean-Claude



Jean-Claude fut passionné dans tout ce qu'il entreprenait. C'était un homme aux mille passions; généreux et plein de ressources. La tête toujours pleine de projets, mû par un profond désir d'apprendre. Il disait: " Plus j'apprends et plus je m'aperçois que je ne sais rien. " Même à la toute fin, il dessinait des plans pour améliorer son érablière. Il nous lègue l'amour du travail accompli. Chaque minute ne passe qu'une fois ; savourez le moment présent avec ceux qui vous sont chers. Repose dans la forêt de l'infini.À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 29 août 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Ouellet époux de madame Lucie Robichaud, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils unique de feu madame Aurore Guy et de feu monsieur Léopold Ouellet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Jérémy (Annie Roy-Hallé), Katéri (Cyrille Ernst) et Carl; ses petits-enfants: Léopold Ernst, Noémie et Alexia Ouellet; sa belle-mère: madame Françoise Caron (feu Guy Robichaud); ses beaux-frères et belles-soeurs: Odile (René Chouinard), Bernard, Gérard-Raymond (Lise Dechamplain), Richard, Denise et Claude Robichaud (Renée Morin). Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que ses ami(e)s et ses collègues du CRIQ. Un merci très spécial au Dre Michelle Boulanger pour sa grande humanité, à Jacqueline et à l'équipe d'oncologie de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'au personnel de la Maison d'Hélène pour toutes leurs attentions, leur chaleur et les soins extraordinaires prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 6 septembre de 19h à 21h, samedi à compter de 12h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " sous les étoiles ".