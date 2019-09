GAGNON, Jean



Au C H U L, le 27 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean Gagnon, époux de feu madame Marguerite Croussett, fils de feu madame Élizabeth Dionne et de feu monsieur Herménégilde Gagnon. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à partir de 13h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants : Henri (Lucie Rinfret), Jacques (Guylaine Chartrand), Charles (Claire Labrie) et Yves (Pauline Gasse); ses petits-enfants : Alexandre, Daniel (Sabrina Iriarte), Émily (John Babbitt) et Laura-Anne, ainsi que leur mère, Sheila Fraser; son arrière-petite-fille, Chloé-Daniela, fille de Sabrina et Daniel. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Ghislaine, Rachel, Bérangère (Mimi), Maurice, Jacques et Claude. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces, ses ami(e)s et sa grande amie, Mme Thérèse Bouchard. La famille tient à remercier très sincèrement le personnel du CHUL pour les excellents soins prodigués à Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web :www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.