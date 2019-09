TAILLON, Jean-Guy



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 29 Août 2019, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Taillon, époux de madame Lucie Gagnon. Il était le fils de feu monsieur Laurent Taillon et de feu dame Thérèse Turgeon. Il demeurait à Château-Richer.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Par la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la Coopérative. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie Gagnon, ses enfants: feu Nicolas, Jean-François (Sophie Simms) et Émilie (Christian Blouin, ses filles Emmanuelle et Florence); ses petits-enfants: Philippe, son père Éric Bouchard, Charles et Alexandre, leur mère Jennifer Blais; ses sœurs: Marie-Marthe et Jeannine (feu Richard Lapointe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Noëlla (feu Bernard Rousseau), Véronique (Marcel Mongeau), Astrid (feu André Jalbert), Solange (feu Bernard Martin), France, André-Marie (Claudette Mercier) et Jean-Nil (Diane Audet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Château-Richer ou à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Qc. G0A 1E0 https://WWW.jedonneenligne.org/fondationhsab/. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la