BOUCHER, Louisette Lemay



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Louisette Lemay, épouse de monsieur Verchères Boucher, fille de feu dame Stella Desrochers et de feu monsieur Charles Lemay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son époux Verchères, elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Sylvain Plante) et son fils Francis; son petit-fils Jonathan Vachon Boucher et sa petite-fille Valérie; ses sœurs: Irène Lemay Lavoie et Aline Lemay Garneau; son beau-frère Maurice Langlois; sa belle-sœur et meilleure amie Danielle Baril Lemay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Louisette est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lemay et Boucher qui l'ont précédée. Un remerciement chaleureux aux personnels de l'Hôpital Enfant-Jésus de Québec pour leur attention et bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.