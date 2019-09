DALY, Jean-Mary



À son domicile, le 27 août 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée madame Jean-Mary Daly, épouse de monsieur Pierre Savard, fille de feu monsieur Bernard Daly et de madame Mary Daly. Outre sa mère et son époux, elle laisse dans le deuil son fils bien-aimé Sean-Patrick (Judy Béliveau); ses frères et soeurs: Anne (Billy Kennedy), Phyllis (John Gallagher), Francis (Terry Duff), Bryan (Audrey Daly) et Olive (Shay O'Donohue); ses neveux et nièces: Gary, Neil, David, Phillip, Pearse, Bernice, Donna, Lisa, Linda, Claire, Shauna, Zara et Sinead; ses beaux-frères et belles-soeurs: Hélène, Marie (Roch Tremblay), Dominique (Claude Boudreault), Félix (Kristine Tremblay), Madeleine (Dany Blais), Jean-François et leurs enfants Pierre-Marc, Hugues, Vilma, Jean-Benoît et Gabrielle; ainsi que de nombreux cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe médicale du CRCEO, du CILAC et du CLSC de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, https://www.chudequebec.ca/dons-et-benevolat.aspx. La famille vous accueillera au