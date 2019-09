JACQUES, Rosilda



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 août 2019, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Rosilda Jacques, épouse de feu Michel Villeneuve, fille de feu madame Yvonne Déry et de feu monsieur Hormidas Jacques. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Michèle Côté) et Julie (Patrick Rousseau); ses petits-enfants : Charles-Olivier Villeneuve et Léa Rousseau ; son frère Roland (Jeannine Apgral) et sa sœur Louise (feu Jean-Marc Roberge) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines (des familles Jacques et Villeneuve) et autres parents. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9h30 à 10h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille adresse des remerciements à l'ensemble du personnel du Centre d'Hébergement le Fargy, pour la qualité de leur présence et les bons soins accordés à leur mère. Ils remercient également le personnel du onzième étage de l'hôtel Dieu de Québec.