VERMETTE, Jules



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 août 2019, à l'âge de 78 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jules Vermette, fils de feu Gérard Vermette et de feu Mary Godbout. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses filles: Martine St-Arnault et Myriam Séguin (Benoit). Il était le frère de: feu Simone (feu Oscar Langlois), feu Maurice (Yolande Tanguay), feu Thérèse (feu Joseph Tanguay), feu Roland, feu Jean- Cyrille (Gabrielle Guillemette), feu Irénée (Fernande Ouellet), feu Normand (feu Cécile Gaudette), feu Raymond (Suzanne Bolduc), Aline (feu Karl Heinz Basel), Lucie, Jacques (Louise Tremblay), Rachelle, Claude (Véronique Tanguay), Suzanne et Yvon (Denise Roy). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Vermette. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Vermette a été confié pour crémation à la