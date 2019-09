SABOURIN, Thérèse Morin



Au centre d'hébergement des Jardins du Haut St-Laurent, le 31 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Morin, épouse de feu Robert Sabourin, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils: Claude et feu Paul; ses petits-enfants: Thierry (Teresa Hartley), Guillaume et Jennifer (Vincent Ducharme); ses arrière-petits-enfants: Dahlia, Lilah, Estelle, Ophélia et Thomas; ses frères et sœurs: Claudette (feu Laurent Cossette), Callin (feu Steve Melihersick) et Jacques ainsi que sa belle-sœur: Louise Sabourin (Maurice Daniel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ses ami(e)s. La famille recevra les condoléances au:de 12h30 à 14h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel du centre d'hébergement des Jardins du Haut St-Laurent pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de Mme Morin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs, ou d'un don Au centre d'hébergement des Jardins du Haut St-Laurent. (4770 Rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0K9, Canada). Pour rendre hommage à Mme Morin, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com