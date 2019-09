DEMERS, Emmanuel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis le 22 août 2019, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédé monsieur Emmanuel Demers, époux bien-aimé de madame Jacqueline Perrault. Il était le fils de feu François Demers et de feu Aurore Lemay. Il demeurait à Lévis, secteur St-Nicolas. Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: Sylvie (Alain Déziel), Michèle (Mario Collin) et Lise (Sylvain Boutin); son fils de coeur: Bernard Charron; ses petits-enfants qu'il chérissait : Kim-Emmanuelle Gaboury (Nicolas Duchaine), Thomas-Olivier Gaboury, Kathy-Anne Collin, Louis-Philippe Collin, Frédérique Charron, Vanessa Déziel (Bryan Legault) et Justine Déziel; son arrière petite-fille Jasmine Legault; ses soeurs et son frère: Madeleine (feu Jean-Paul Letarte), Lionel (Hélène Lussier) et Françoise (feu Donald Devre).L'ont également précédé ses frères et soeurs: feu Maurice, feu Desneiges, feu Evelyn (feu Fernand Isabelle), feu Roméo (Hélène Lamontagne), feu Simonne (feu Gérald Jenkins), feu René (Dorice Lainé), feu Yvette (feu Jean-Claude Valiquette) et feu Thérèse (feu Réjean Charron). Il laisse aussi dans le deuil sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Perrault: Hélène, Pierre (Denise Parent), Guy (Nicole Emond) et Jean-Paul (Suzanne Demers); sa filleule Nathalie Demers; ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et ami(e)s. Un merci du fond du coeur à sa nièce adorée Carole Charron et son époux Marcel Fréchette pour leur présence, leur amour et leur dévouement à notre papa. La famille désire aussi remercier l'équipe de soins à domicile du CLSC, plus particulièrement Nadia Turcotte, Sylvie Boutin, Jacques Émond et Hélène Plante, ainsi que le Docteur Constance Gauvin pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidencepour les condoléances vendredi 6 septembre 2019 de 19h à 22h et samedi 7 septembre 2019 de 11h à 13h45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Site Web : https://www.fhdl.ca en spécifiant "unité des soins palliatifs" au service/département pour affecter le don.