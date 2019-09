LEMIEUX, Lucille Roy



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2019, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Lucille Roy, épouse de feu monsieur Jean-Marie Lemieux. Elle était la fille de feu madame Irène Croteau et de feu monsieur Eudore Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Ignace-de-Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy, Line, Diane et Christine (Jacques Faucher); ses petits-enfants: Kevin (Marie-Noëlle), Jessica (Kim), Marina (Maxime) et Louka; son arrière-petit-fils Thomas; ses frères et sœurs: feu Fernand (feu Jeanine Côté), feu Jacqueline (Charles Bolduc), Marcelle (feu Lionel Nolet), Wilfrid (feu Armande Drolet), feu Guy (feu Denise Fortin), feu Denise (feu Réal Vachon); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Téléphone: 418 527-4294. Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.