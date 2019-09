VERREAULT, Fleurette



À l'hôpital Laval, le 21 août 2019, est décédée madame Fleurette Verreault, fille de feu madame Marie-Jeanne Conseiller et de feu monsieur Maurice Verreault. Elle demeurait à Québec (Ste-Foy).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h50.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Sonia Bergeron) et Martine (Richard Tanguay); ses petits-enfants Maude (Dominic Beauchemin) et Alexis (Dominique Girard); Thomas (Maxime Bédard) et Jean-Christophe; son arrière-petit-fils Édouard. Elle manquera aussi à sa sœur Yolande (Richard Lyman), à ses neveux et nièces ainsi qu'à ses ami(e)s. Elle est partie rejoindre sa sœur Carmen (feu Gaston Maheux), son frère Claude (feu Marielle Lamonde, feu Blanche) et sa sœur Denise (Raymond Barrette). La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, QC Tél. : 418 683-1449 Courriel : infoquebec@ rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec Des formulaires seront disponibles sur place.