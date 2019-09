CHABOT, Diane



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 27 août 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Diane Chabot, fille de feu madame Claire Lachance et de feu monsieur Gérard Chabot. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 15 h.Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles le lundi 9 septembre 2019 à 14h. Elle laisse dans le deuil son conjoint Denis Andrews; ses fils Frederick Gravel (Nathalie Provost) et Nicolas Gravel (Gabrielle Jodoin); ses petits-enfants : Samuel Gravel, Alexia Gravel, Makayla Gravel, Magalie Gravel; ses frères et sœurs Denis (Danielle Houde), Raynald (Lucie Perreault), Francine (Gilles Burns), feu France (Yves Tremblay), Jacques (Sylvie Parent), Jean (Line Blouin), Céline (Pierre Galarneau) et Guy (Chantale Blouin), ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gravel et Andrews, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s, particulièrement madame Josée Bédard. Un remerciement sincère au personnel du 5e étage de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, G1V 0B8, téléphone : 418-656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org . Des formulaires seront disponibles sur place.