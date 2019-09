BERTHIAUME, Pierrette



Au CHUL, le 31 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Pierrette Berthiaume, fille de feu Wilbrod Berthiaume et de feu Yvonne Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Yvette, feu Wilbrod, feu Guy, feu Henri et Marc (Marielle Bédard); sa très grande amie Thérèse Guay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3.