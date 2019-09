PICARD, Rita Tremblay



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 29 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Rita Tremblay, épouse de feu monsieur Joseph Picard. Elle était la fille de feu monsieur Thomas Tremblay et de feu dame Albertine Bluteau. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéen la Basilique Sainte-Anne de Beaupré, 10018, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC, G0A 3C0.et les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Conrad (Rachel Lachance), Yves (Danielle Grenier), Guy (Brigitte Lachance), Gaétan (Josée Morneau), Denis (Sylvie Tremblay), Marc, Carol (Caroline Tremblay) et Monique (Bertrand Fortin); ses petits-enfants: Tania (Stéphane), Audrey (Dany), Catherine (Mathieu), Jessica (Keven), Ariane (François), Vincent et ses trois arrière- petits-enfants Émile, Alice et Charles; ses belles-sœurs: feu Raymond Tremblay (Lucienne Grenier), feu Gérard Tremblay (Jeannine Morin), feu Omer Picard (Berthe-Aimée Fortin), feu René Picard (Rolande Ferland) et elle était la sœur et belle-sœur de feu Desanges (feu Alfred Paré), feu Madeleine (feu Rosario Blouin), feu Albert (feu Gemma Barrette), feu Joseph (feu Léonie Simard), feu Démerise (feu Honoré Barrette), feu Lucia (feu Daniel Boissonnault), feu Marie-Blanche, feu Anna-belle, feu Marie-Anna, feu Charles-Aimé, feu Charles Picard, feu Marie-Ange Picard (feu Adrien Bouchard) et feu Paul-Émile Picard (feu Thérèse Cauchon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille remercie sincèrement le personnel du département d'orthopédie de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHUQ, 10, rue de l'Espinay, Québec, (Québec) G1L 3L5 https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/frm_detail.php?FrmUID=11