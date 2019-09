DUBÉ, Jean



Au Centre d'hébergement de Saint-Anselme, le 29 août 2019, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean Dubé, époux de madame Lucille Morin. Il demeurait à Saint-Anselme. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Guylaine (Christian Léger), Claude (Alain Barré) et Jocelyn (Sonia Lantin); ses petits-enfants: Rose-Marie Vallières (Steve Julien), Joanie Dubé et Marianne Dubé; son frère Gérard Dubé; son beau-frère et ses belles-soeurs: Paul-André Morin (Angèle Morin) et Marie-Noëlle Morin; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Anselme pour tous les bons soins prodigués. Il n'y aura pas de condoléances ni de funérailles.