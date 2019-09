PARADIS, Maurice



À l'Institut Robert-Giffard, Québec, le 15 août 2019, à l'âge de 90 ans 9 mois, est décédé monsieur Maurice Paradis, époux en 1ères noces de feu dame Laurence Paradis et en secondes noces dame Alice Binet. Né à Ste-Florence, Matapédia, le 27 octobre 1928, il était le fils de feu dame Adeline Joncas et de feu monsieur Mathias Paradis. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Monsieur Paradis laisse dans le deuil son épouse Alice Binet; son fils Gaétan Paradis (Rachel Giguère-Talbot); les enfants de son épouse: Michel Parent, Hélène Parent; les petits-enfants : Mélanie Morissette, Laurie-Ève Morissette; son beau-frère Gérard Binet ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer. site : www.cancer.ca, tel : 1 888 939-3333