JACQUES, Léopold



À sa résidence, le 31 août 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé subitement monsieur Léopold Jacques, époux de madame Nicole Blais. Il était le fils de feu Joseph-Henri Jacques et de feu Monique Berthiaume. Il demeurait à St-Gilles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, ses enfants: Steeves (ses enfants Camélia, Zachary, Liam); Pascal (Lisa Nadeau) leur enfant Laurie (William); Maxime (Kathleen Blaney) leurs enfants Allyson et Lucas; François (Marie Morin) leurs enfants Aurélie et Charles-Antoine; Jimmy (Audrey Blanchet) leur enfant Émile; ses frères et sœurs: Denis (Monique Caux), Céline (Julien Gingras), Diane (Marc Boucher), Léandre (feu Carole Côté)(Manon Pouliot), Rénald, Maurice (Josée Lambert), Louisa, Marie-Jeanne (Germain Couture), Rémi; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Blais: feu Cyrille Blais et feu Yvonne Rhéaume Blais, Jules-Henri (Normande Gauthier), Jean-Luc (Huguette Daigle), Maurice (Monique Beaulieu), Denise (Jacques Croteau), Félix (Lisette Ouellet), feu Gaétan, Gisèle (Raymond Breton), Noëlla (Pierre Gignac), Marielle (Richard Bergeron), Henriette (Donald Boucher); ses oncles, tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille vous accueillera à laà compter de 10h.L'inhumation suivra à 16h au cimetière de St-Narcisse. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire