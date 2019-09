TANGUAY, Bernadette



À l'Hôpital de Montmagny, le 8 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Bernadette Tanguay, psychiatre, psychanalyste. Elle était la fille de feu monsieur Raynald Tanguay et de dame Marie-Jeanne Dubé. Elle demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse et anciennement d'Outremont à Montréal. La famille recevra les condoléances àle vendredi 13 septembre 2019 de 19h à 21h30 et le samedi 14 septembre 2019 à compter de 11h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Vallier. Elle laisse dans le deuil sa mère Marie-Jeanne Dubé, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Benoît (Louise Lajoie), Cécile, Lucille (Benoît Guay), Pierre (Rose Côté), Germain (feu Joane Lequy), Louis-Marie (Sylvie Fréchet), Michel (Clémence Tanguay); ses tantes : Thérèse Tanguay Morin, Roselle Lehoux Dubé; sa filleule Joane Tanguay, son filleul Andrew Williams, sa filleule Jade Sirois Lawrence; un grand nombre de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces; nombreux cousins et cousines. Finalement sa grande famille d'amis(es) et de collègues qu'elle a tant aimée dans les nombreuses sphères d'activités de sa vie personnelle et professionnelle. Dès la fondation de l'Association des Familles Tanguay en 1995, elle a œuvré sans relâche au Conseil d'administration dans les différents rôles de présidente, vice-présidente et directrice du journal jusqu'à la dernière assemblée générale en juin dernier. Bernadette était une grande femme de cœur, rassembleuse qui a su partager ses connaissances et aider sans compter. Elle s'est illustrée particulièrement au sein de la Société de psychanalyse de Montréal. Tous sont unanimes; on ne pouvait l'oublier quand on l'avait connue même un bref instant." chantait la grande Barbara que Bernadette aimait.Sincères remerciements au personnel du 3e étage de médecine-chirurgie de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à notre sœur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église de Saint-Vallier. La direction a été confiée à la