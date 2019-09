VILLENEUVE, Pierre



" Le malheur de l'avoir perdu, ne doit pas faire oublier le bonheur de l'avoir connu. "Paisiblement, entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital Laval de Québec (IUCPQ), le 30 août 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Pierre Villeneuve, époux de Pierrette Beaupré Villeneuve, fils de feu Madeleine Perreault et de feu Charles-Omer Villeneuve. Il demeurait à Québec (Val-Bélair). La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 6 septembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le samedi 7 septembre 2019 de 8h30 à 9h30.. Il laisse dans le deuil, son épouse Pierrette Beaupré Villeneuve, ses enfants: Karine (Patrick Pouliot), Mathieu, Caroline (Samuel Dumoulin); ses petits-enfants: Rose, Florence, Alexandre, Olivier, Gabrielle, Grégoire. Il laisse également dans le deuil: ses sœurs et frères: feu Serge (Marie Belleau), Claude (Carole Villeneuve), feu Michel, Nicole (Yves Brulotte), Ginette (Denis Sanschagrin), feu Alain (Doris Godin), Christine (Richard Boulay), Carole (Martin Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcel Beaupré (Lise Ouellet), Laurent Beaupré (Louise Bédard), Lise Beaupré (Léopold Daigle), Ghislaine Beaupré (Octave Lizotte) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.