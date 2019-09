COUTURIER, Guy



À Lévis, le 22 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Couturier. Il était l'époux de madame Clarisse Labonté, fils de feu madame Jeanne Gendron et de feu monsieur Joseph-Edmond Couturier.Il laisse dans le deuil outre son épouse ses deux enfants : Jean-François (Johanne Doyon) et Lucie (François Léger); ses cinq petits-enfants : Vincent Couturier (Anne Machenaud), Samuel Doyon (Émilie Valade), Catherine Couturier, Félix-Antoine Léger (Chloé Jobin) et Julien Léger (Justine De La Sablonnière); ses deux arrière-petits-enfants : Charles et Camille Léger; son frère, Jacques (Michèle Beaupré); ses sœurs : Pauline (Robert St-Cyr), Thérèse et Janine; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labonté : Huguette (Viateur Laforest), Serge (Sylvie Gosselin) et Agnès Laverdière Labonté, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis sportifs. Il rejoint ses frères et sœurs décédés : Gertrude, Imelda. Lucienne, Rosaire, Ludger, Roger, Robert, Antonin, Lucien, Raymond et Yvon. La famille tient à remercier spécialement le personnel du CISSS Alphonse-Desjardins Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, gentillesse et générosité.La famille recevra les condoléances aude 12 h à 13 h 45.La mise en niche suivra au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.caSite web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.