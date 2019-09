PICHETTE, Elizabeth Burns



Entourée de ses proches à la Maison Michel-Sarrazin, le 28 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Elizabeth Burns, épouse de monsieur Jean-Jacques Pichette, fille de feu dame Vivienne Bergeron et de feu monsieur David Burns. Elle demeurait à Québec.le mercredi 11 septembre 2019 de 10h30 à 12h30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Jacques; son fils Dave (Nancy); ses filles Johann (Steve) et Debbie (Pierre); ses petits-enfants: Kevin (Annie-Pierre), Karl (Stéphanie), Elizabeth, Laurence, Anthony et Matthieu (Alexandra) et sa petite-fille Sophia; son frère et ses sœurs : Gerry (Carolle), Patsy et feu Bobby; sa belle-sœur et ses beaux-frères : Nicole, Yvon (Pauline), Pierre-René et feu Jean-Marc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec QC, G1S 1C1, https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/. Des formulaires seront disponibles sur place pendant l'exposition.