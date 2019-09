TRÉPANIER CÔTÉ, Marie-Berthe



Au CHSLD Christ-Roi, le 27 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Marie-Berthe Trépanier, fille de feu Herménégilde Trépanier et de feu Yvonne Blouin, épouse de feu monsieur Gérard Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne et Richard (Sylvie Côté); ses petits-enfants : Marie-Pier (Carl Gauthier) et Valérie ; ses frères et sœurs : feu Bruno Dion (feu Rollande Laprise), feu Desneiges (feu Jean-Paul Blanchette), feu Estelle (feu Arthur Morency), feu Jeannine, feu Rose-Aimée (feu Armand Lavoie), Gisèle (feu Roger Bédard), Jean-Yves (feu Rollande Rochette), Paul-André (feu Monique Bouchard), René (Hélène Tancrède), Huguette (feu Léopold Lefebvre), feu Ghislain (feu Louise Rouleau), Carol (feu Francine Letellier, Charlotte Bertrand), Diane (Jean-Pierre Houle), feu Lionel (feu Yolande Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté: feu Grégoire (Fernande Ladurantay), feu Jean-Marie, Jean-Baptiste, feu Claude (feu Pierrette Bergeron), feu Yvette (feu Roger Leclerc), Paulette (feu André St-Pierre), Jeanne D'Arc (feu Jean-Guy Coulombe) et feu Gilberte (feu Laurenzo St-Pierre), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Christ-Roi pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Christ-Roi, 900 boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC, G1M 2R9. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.