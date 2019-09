HENRY, Georgette Côté



Au Centre de réadaptation en déficience physique de Charny, le 27 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Georgette Côté, épouse de feu Émile Henry, fille de feu Joseph Côté et de feu Amanda Audet. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis, autrefois à Honfleur. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christiane, Jocelyn (France Leduc), Daniel (Louise Boissonneault), Noël (Lucette Goulet), Jean-Pierre (Rose-Aline Leblond), Gaston (Marie Laflamme) et Roger (Diane Tremblay); ses petits-enfants : Éric et Mélanie Dumas, Catherine (Florent) et Marie-Pascale (Pier), Stéphan et Martin, Caroline (Sébastien), Frédéric (Laëtitia) et Annabelle (Jérôme), Vicki (Frédéric), Véronique et Guillaume (Jessica), Evelyne (Dave), Mathieu (Véronique) et Étienne (Marie-Pier), Alexandra (Mathieu) et Roxanne (Olivier); ses arrière-petits-enfants : Ève, Antoine, Olivier, Liliane, Jasmine, Philippe, Jonathan, Mila, Léo, Zack et Victor; sa belle-soeur Évangéline Arsenault (feu Gérard Côté). Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : feu Ernestine (feu Isidore Lavertu), feu Marie (feu Joseph Lavertu), feu Alice (feu Aimé Lavertu), feu Joseph (feu Rose Archambault), feu Eugène (feu Marguerite Roy), feu Joséphine, feu Soeur Bernadette n.d.p.s., feu Père Léonard msc, feu Georges (feu Jeannette Lemieux, feu Jeannette Larochelle), feu Germaine (feu Cyrille Dutil) et feu Sauveur. Elle était la belle-soeur de feu Claire (feu Gérard Blais), feu Maurice (Marie-Claire Marceau), feu Alice (feu Paul-Henri Roy), feu Bernadette (feu Maurice Chabot), feu Jeannette (feu Adrien Chabot), feu Lucille (feu Félix Laliberté), Laurette (André Chabot), Georgette (feu Jean-Raymond Lamontagne), feu Julien (Ange-Aimée Marceau), feu Soeur Aline, Marielle (feu Fernand Roy) et de Jeanne D'Arc. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre de réadaptation en déficience physique de Charny pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Honfleur.à compter de 13h.et de là au cimetière paroissial.