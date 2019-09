Aux Bahamas: une Canadienne de 27 ans parmi les victimes de l’ouragan Dorian

L’ouragan Dorian a fait une victime canadienne aux Bahamas: Alishia Sabrina Liolli, de LaSalle, dans le sud de l’Ontario, a perdu la vie alors qu’elle se trouvait aux îles Abacos, qui ont été dévastées par le passage du puissant ouragan.

Selon la CBC, Alishia Sabrina Liolli, 27 ans, fait partie des 30 personnes qui ont perdu la vie aux Bahamas. Le bilan a d’ailleurs été revu à la hausse, jeudi soir, alors que les efforts de recherche se poursuivent pour secourir les survivants.

Des membres de la famille d’Alishia Sabrina Liolli étaient inquiets depuis quelques jours et avaient lancé des messages sur les réseaux sociaux pour tenter d’obtenir des nouvelles de la jeune femme.

Diplômée de l’Université Ryerson de Toronto, Alishia Sabrina Liolli était mère de trois enfants. La CBC a indiqué que ceux-ci sont en sécurité, de même que son conjoint.

Campagne pour rapatrier son corps en Ontario

Une campagne de sociofinancement a été lancée sur le site Go FundMe par des proches afin de soutenir la famille, qui souhaite rapatrier la dépouille de Mme Liolli au Canada. Les fonds excédentaires seront remis à l’école Every Child Counts, basée à Marsh Harbour, pour laquelle la victime travaillait. Ils serviront à aider à la reconstruction de l’institution. En fin de soirée, jeudi, l’objectif de 25 000 $ avait été dépassé et près de 30 000 $ avaient ainsi été amassés.