ST-CYR, Denise



Au Foyer de Charlesbourg, le 24 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Denise St-Cyr, épouse de monsieur Gilbert Lamarre. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne De Serres et de feu monsieur Maurice St-Cyr. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilbert, ses fils : Gérard Lamarre (Nancy Gignac) et Gervais Lamarre (Anne-Marie Trudelle); ses petits-enfants : Anne-Sophie Lamarre, Mark-Antoine Lamarre, Xavier Lamarre et Raphael Lamarre; ses frères et sœurs : Jean-Lys (Madeleine Champoux), Armande (Jean-Guy Nault), Henry (Jeannette Lamarre), Odette (feu Jocelyn Gagnon), Sylvie (feu Normand Poulin), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère Bertrand. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du Foyer de Charlesbourg pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD de Charlesbourg, 7150 Boulevard Cloutier, Québec (QC), G1H 5V5, Tél. : (418) 628-0456.