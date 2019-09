DUMONTIER, Claire Devost



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 août 2019, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée madame Claire Devost, épouse de feu monsieur Albert Dumontier, fille de feu madame Marie Gauthier et de feu monsieur Basile Devost. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc (Pierrette Carrier) et Pierre (Louisette Duclos); ses petits-enfants : Jocelyn (Mélissa Gill), Jean-Patrice et Isabelle; ses arrière-petits-enfants : Ève et Olivier; sa sœur, Aline (feu Marc Ménard), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la grand-mère de feu Karine et la sœur de feu Marcel (feu Gisèle Borgia), feu Gilberte, feu Cécile (feu Robert Lepage), feu Huguette (feu Robert Ménard) et feu Réjeanne (feu Henri Pouliot). Elle était aussi la belle-sœur de feu Esthel, feu Pierre (feu Antoinette Turgeon), feu Paul (feu Jeanne Pontbriand), feu Cécile, feu Émile (feu Fernande Landry) et feu Simone. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins des Maronniers, ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins apportés à leur mère. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres suivra au cimetière Mont-Marie. Selon la volonté de la défunte, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, Courriel : info@fhdl.caSite web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.