PROULX, Diane

Paisiblement, entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 août 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Diane Proulx, épouse de feu monsieur Clément Gagnon, fille de feu Edmond Proulx et de feu Germaine Morin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Élyse Pelchat), Marlène (Kelly Oberg) et Sylvie; ses petits-enfants: Éloïse Pelchat-Gagnon, Jérémy Gagnon, Nicolas Oberg, Lucas Oberg et Braden Oberg; ses frères et sœurs: André (Huguette Jolin), Réal (Lidia Vasquez), Marc (Yolande Monfette), Linda (Dany Goudreault), Richard (Michèle Brodeur), Daniel (Manon Girard) et Claude; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du département de dialyse de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 101-1675, chemin Ste-Foy, Québec (QC), G1S 2P7, tél.: 418-683-1449.