BURKE, Denise Drolet



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 août 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Denise Drolet, épouse de monsieur Stephen Burke, fille de feu madame Thérèse Ferland et de feu monsieur Rosaire Drolet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 6 septembre 2019, de 14 h à 17 h, de 19 h à 22 h. La famille sera présente à l'église Ste-Ursule (3431, boul. Neilson, Québec, G1W 2W9). L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil son époux Stephen; ses enfants Stephen Patrick (Valérie), Terence, Sarah (Jevone); ses petits-enfants Daphné et Madison; ses sœurs Hélène (Jean-Pierre), Réjeanne (John), feu Jacqueline; son beau-frère John Burke; ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ses ami(e)s. Un merci tout particulier au personnel de la Maison Miche-Sarrazin ainsi qu'à son médecin de famille, Dre Julie Robitaille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.