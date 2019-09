TURGEON, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Pauline Turgeon. Elle était la fille de feu Wellie Turgeon et de feu Lina Croteau. Elle demeurait à Saint-Patrice-de-Beaurivage. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Patrice-de-Beaurivage, 486, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, G0S 1B0 le samedi 7 septembre de 9 h à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie: Maynard Bourque, ses frères et ses soeurs Turgeon: Dolores (feu Jacques Bourgault), Denise (feu Philippe Lessard), Gaetan (Denise Gagné), Rachel, Armand (Jacqueline Labonté), Norbert (Monique Rouiller), feu Annette, feu Michel, Richard (Céline Laverdière), feu Roger, Blaise, Denis, Guylaine (Charles Chateauneuf), Viviane. Les enfants de son compagnon: Colette et André, leur conjoint et enfants. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, tante Yvette, cousins, cousines et ami(e)s. Dons suggérés: La fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca. La famille désire remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la