ST-HILAIRE, Jacques



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 31 août 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques St-Hilaire, époux de madame Marthe St-Gelais, fils de feu madame Laura Lachance et de feu monsieur Auguste St-Hilaire. Il demeurait à Boischatel.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.Il laisse dans le deuil sa fille Ann (Patrice Bégin), ses petits-enfants : Jean-Nicolas et Louis Bégin; ses frères et ses soeurs : feu Armand (Émilienne Picard), Lucette (feu Claude Lessard), feu Ghislaine; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille St-Gelais; Clément (Nicole Poulin), Yvon (Noëlla Lehoux), Paul-André, Jeannine, Gilles (Francine Fortier), Christian (Johanne Desrosiers) et Daniel (Jeannette Laliberté) ainsi que plusieurs neveux et nièces; autres parents et amis (es) Germain St-Hilaire (Manon Girard) et Serge Asselin (Jocelyne Lafrance). Sincère remerciement au personnel de l'hôpital de St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et plus particulièrement au Dre Ann Montreuil. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein, 1675, chemin Ste-Foy, Québec,(Québec) G1S 2P7. Des formulaires seront disponibles sur place.