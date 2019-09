MARTIN, Jean-Louis



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 24 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Martin, époux de madame Shirley Côté, fils de feu madame Lucille Chouinard et de feu monsieur Albert Martin.Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 13h45.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Eric Martin, Nadia Dumont (Pierre) et Alain Lacaille (Josée); ses sœurs: Hélène (Claude) et Juliette; son frère Napoléon dit « Nap.» (Viviane); ses beaux-frères et ses belles-sœurs: feu Jacques, Raymond, René (Lisa), Jacqueline (feu Laval) et Diane (Jean-Claude) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille aimerait remercier tous les anges du personnel soignant de l'IUCPQ section soins palliatifs, dont trois Archanges qui vont se reconnaitre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation En Coeur (Fondation québécoise pour les enfants malades du coeur) Téléphone: 1-800-362-6387 Site web: en-coeur.org Des formulaires seront disponibles sur place.