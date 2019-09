Internationaux des États-Unis: Bianca Andreescu en finale à New York

NEW YORK | Le conte de fées de Bianca Andreescu se poursuit. Dans un autre match âprement disputé sur le court Arthur Ashe, la Canadienne est venue à bout de la Suissesse Belinda Bencic en demi-finale des Internationaux des États-Unis, jeudi soir, pour s’offrir un rendez-vous avec Serena Williams, samedi, dans ce qui sera une reprise de la dernière finale de la Coupe Rogers.

• À lire aussi - Bianca Andreescu: une fière chandelle à ses parents

La Canadienne l’a emporté en deux manches de 7-6 (3) et 7-5.

Elle devient la deuxième joueuse du Canada à atteindre la finale d’un tournoi du Grand chelem après Eugénie Bouchard à Wimbledon en 2014.

Après avoir remporté la première manche, Andreescu a vu sa rivale prendre une avance de 5-2 au second acte. Avec sa force de caractère habituelle, elle est revenue de l’arrière, remportant les cinq jeux suivants pour obtenir son laissez-passer pour la finale à Flushing Meadows.

AFP

« C’est tout simplement irréel. Je ne sais pas quoi dire. C’est un rêve qui devient réalité pour moi. D’affronter Serena en finale des Internationaux des États-Unis... C’est complètement fou », a mentionné Andreescu, le sourire fendu jusqu’aux oreilles quelques minutes après sa victoire.

AFP

La finale des dames aura lieu samedi sur les coups de 16h. Rappelons qu’à la Coupe Rogers, il y a quelques semaines, Andreescu avait vaincu Williams après que cette dernière ait du déclarer forfait en raison d’une blessure après seulement quatre jeux.

« Ce n’est jamais facile de se retirer en finale. Je suis allée la voir pour lui dire que c’est une bête et qu’elle allait rebondir et effectivement, elle est en finale et j’ai vraiment hâte de l’affronter à nouveau. »

WILLIAMS DOMINANTE

La commande s’annonce difficile pour la Canadienne puisque Williams est en pleine forme cette semaine. Après avoir pulvérisé la Chinoise Qiang Wang en seulement 44 minutes, mardi dernier en quarts de finale, l’Américaine a de nouveau été impitoyable en demi-finale contre Elina Svitolina, hier soir au stade Arthur Ashe.

La raquette de 37 ans, huitième tête de série, a défait la cinquième joueuse mondiale en deux manches de 6-3 et 6-1 pour accéder à sa dixième finale des Internationaux des États-Unis en carrière. De ce nombre, elle compte six titres et trois défaites.

AFP

Même si elle ne rajeunit pas, Williams semble au sommet de son art jusqu’à présent à Flushing Meadows. Elle n’a en effet échappé qu’une seule manche depuis le début de la compétition, soit au deuxième tour contre sa jeune compatriote Catherine McNally. Depuis, elle s’est offert un 6-3 et 6-2 en troisième ronde contre Karolina Muchova, un 6-3 et 6-4 contre Petra Martic au quatrième tour puis un 6-1, 6-0 contre Wang en quarts de finale.

RECORD ÉGALÉ

Avec sa victoire contre Svitolina hier, Williams a égalé le record de Chris Evert pour le plus grand nombre de gains à Flushing Meadows dans l’histoire de la WTA avec 101.

Martina Navratilova (89 victoires), sa sœur Venus (79) ainsi que Steffi Graf (73) viennent ensuite dans l’ordre.

« Ce n’est pas le genre de choses à laquelle je pense. Je me présente sur le terrain à chaque fois et je tente de faire de mon mieux. Je ne cacherai pas que de me retrouver dans la même phrase que Chrissie est tout un honneur », a-t-elle mentionné après le match, remerciant également la foule pour le support.

Évidemment, les amateurs présents au stade Arthur Ashe étaient très majoritairement, pour ne pas dire unanimement, derrière l’Américaine. À un certain moment, Serena a même du leur faire signe de se taire alors que son adversaire était au service.

« C’est le plus gros stade de tennis sur la planète. C’est un honneur d’être ici et de jouer devant cette foule qui est ici pour nous voir. Je suis très reconnaissante de l’opportunité de jouer ici et de tenter de faire de mon mieux à chaque match. »

COLLARD EN DEMI-FINALE

La Québécoise Mélodie Collard participera à la demi-finale en doubles du volet junior des Internationaux des États-Unis. La Gatinoise et sa partenaire de jeu native de Hong Kong, Hong Yi Cody Wong, ont défait la paire toute américaine constituée de Savannah Broadus et Abigail Forbes en deux manches de 6-4. Broadus et Forbes étaient considérées sixièmes favorites de la compétition.

De son côté, l’Ontarien Liam Draxl s’est incliné au troisième tour en simple contre l’Américain Cannon Kingsley mais s’est repris en double avec son partenaire Govind Nanda, eux qui ont vaincu Brandon Nakashima et Valentin Royer en deux manches lors d’un match de quarts de finale.