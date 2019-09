Bo Bichette brillant dans la défaite

Malgré la belle prestation de Bo Bichette, qui a produit trois points grâce à ses neuvième et dixième circuits de la saison, les Blue Jays de Toronto se sont inclinés 6 à 4 devant les Rays de Tampa Bay, jeudi soir, en Floride.

Avec ses deux coups de canon, le joueur d’arrêt-court de la formation canadienne a atteint le cap des 25 coups sûrs de plus d’un but en carrière. Il est le deuxième joueur le plus rapide, après Joe DiMaggio en 1936, à atteindre ce cap aussi tôt dans les majeurs.

Le joueur de 24 ans a donné les devants aux siens dès la première manche en expulsant la balle à l’extérieur des limites du terrain. Alors que les Jays étaient menés 4-2, Bichette a égalé la marque en claquant un circuit de deux points. Reese McGuire l’a précédé au marbre.

Vladimir Guerrero Jr. a marqué le seul autre point des Jays pendant cette rencontre, grâce à un simple en plein champ centre. Le lanceur de Toronto Budy Boshers (0-3) a enregistré la défaite, accordant un coup sûr et un point, et n’obtenant aucun retrait.

Du côté des Rays, qui sont en pleine course pour le meilleur deuxième dans la Ligue américaine, c’est Austin Meadows qui a inspiré l’attaque. Il a obtenu deux points et trois coups sûrs en quatre apparitions au bâton. Meadows a été particulièrement efficace en fin de match, claquant un circuit solo, son 27e, qui a brisé l’égalité au Tropicana Field. Il a enchaîné avec un double bon pour un point en huitième manche.

Oliver Drake (4-2) a obtenu la victoire. Il a retiré trois frappeurs au bâton et accordé deux points en une manche de travail, après être venu en relève à Austin Pruitt. Emilio Pagan a obtenu son 18e sauvetage de la saison avec cette victoire.

Le gain des Rays a été observé par 5962 amateurs réunis au Tropicana Field de Tampa Bay.