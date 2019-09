TALBOT, Huguette Demers



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 27 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Huguette Demers, épouse de feu monsieur Maurice Talbot, fille de feu madame Alice Tremblay et de feu monsieur Georges Demers. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves et Nathalie (Vincent); ses frères et sœurs: Georgette (feu Raymond Fournier) et Gérard (Jeannine Rodrigue); ses belles-sœurs : Jeanne-D'Arc (feu Maurice Fradet), Thérèse (feu Richard Fradet), Claudette (Léo Côté), Rolande (feu Lucien Talbot), Florence (feu Robert Talbot). Elle est allée rejoindre ses parents et ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs décédé(e)s. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Œuvres Jean Lafrance, 1390, Rte de l'Aéroport, Québec, Qc, G2G 0L6, téléphone : 418-681-3883, site web : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.