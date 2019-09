GOUIN, Caroline



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de notre Caroline survenu le 22 août 2019 à 23h50 au CHSLD Jeffery Hale à Québec. Elle était la fille de madame Lucille St-Denis et de monsieur Gustave Gouin. Elle habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, à laOutre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère Jean-François Gouin; les ami(e)s de la famille; plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à madame Nancy Comeau-Guérin et à toute son équipe de la Résidence Rochette, ainsi qu'au personnel du Jeffery Hale, pour leur soutien et les bons soins prodigués. Prière de ne pas envoyer de fleurs. La famille vous invite plutôt à traduire vos témoignages de sympathie par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's ou à la Société canadienne de la sclérose en plaque.Gustave, Lucille et Jean-François